Кількість дітей, поранених через російську агресію, зросла до 587

Станом на 21 червня 2022 року офіційна кількість дітей, загиблих через збройну агресію РФ, не змінилася - 323, зросла кількість поранених - 587, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 910 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 323. Зросла кількість поранених – 587. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 174, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

19 червня в результаті обстрілу ворогом с. Іванівка Ізюмського району Харківської області було поранено 16-річну дівчину.

Через бомбування і обстріли ЗС РФ пошкоджено 2052 навчальні заклади, 210 - зруйновано повністю.