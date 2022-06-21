Окупанти обстріляли Лисичанськ, знайдено тіло загиблого, кількість жертв встановлюється

Окупанти обстріляли Лисичанськ у Луганській області, було знайдено тіло загиблого, точну кількість жертв встановлюють, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Обстріли тривали позаминулу ніч і весь учорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівлю відділу поліції. Нині виявлено тіло одного загиблого. Поранену жінку відразу евакуювали в Краматорськ. Остаточну кількість жертв встановлюємо, оскільки вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", - написав Гайдай у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Крім цього, є "серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей".

"Росіяни влучили в будівлю I прохідної "Азоту", обстріляли територію цегельного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів", - зазначає Гайдай.