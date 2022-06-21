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06:36 21.06.2022

Міністр фінансів Канади заявила, що її країна може стати "замість Росії та Китаю" постачальником металів для дружніх країн

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Міністр фінансів Канади заявила, що її країна може стати "замість Росії та Китаю" постачальником металів для дружніх країн

Канада - потенційне джерело ключових видів мінеральної сировини, металів та енергії для своїх союзників замість Росії та Китаю, заявила канадський віцепрем'єр і міністр фінансів Христя Фріланд.

"Як дружню підтримку ми можемо запропонувати особливо необхідні метали, мінерали та енергію", - сказала вона під час спільної пресконференції з міністром фінансів США Джанет Єллен, трансляцію якої вели канадські телеканали.

За словами Фріланд, "демократії не хочуть залежати від Росії та Китаю щодо поставок мінералів і металів, що мають життєво важливе значення".

"Вгадайте, у кого є майже всі ці ресурси? У Канади", - заявила вона.

У свою чергу Єллен заявила, що США повинні працювати над зниженням своєї залежності від низки країн щодо поставок найважливіших ресурсів.

"Під час пандемії ми спостерігали за тим, як наші ланцюжки поставок стали дуже крихкими і дійсно не мали стійкості", - наводять її слова західні ЗМІ.

Єллен зазначила, що США "надзвичайно залежні" від Китаю щодо поставки рідкісних металів.

 

 

Теги: #канада #поставка #союзники #метали

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