Події

20:06 20.06.2022

МЗС України закликає міжнародні організації допомогти українцям, переміщеним до РФ проти їхньої волі

2 хв читати
МЗС України закликає міжнародні організації допомогти українцям, переміщеним до РФ проти їхньої волі

Міністерство закордонних справ України у понеділок з нагоди Всесвітнього дня біженців закликало міжнародні організації допомогти українцям, примусово переміщеним на територію Росії.

В офіційному коментарі дипвідомства повідомляється, що Всесвітній день біженців, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, щорічно відзначається 20 червня для привернення уваги до становища біженців та внутрішньо переміщених осіб.

"У 2022 році світ був шокований безпрецедентною гуманітарною катастрофою, спричиненою повномасштабною війною Росії проти України. Майже третина наших громадян була змушена залишити свої домівки. Рятуючись від війни, 7,5 млн осіб перетнули міжнародний кордон України. Ще 7,1 млн українців стали вимушеними переселенцями в межах країни. Кожна третя дитина була позбавлена можливості лягати спати у своєму ліжку", - зазначають у МЗС.

Там висловлюють подяку Офісу Координаторки системи ООН в Україні, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінню ООН з координації гуманітарних питань, Програмі розвитку ООН, ЮНІСЕФ, Фонду ООН у галузі народонаселення та іншим міжнародним організаціям та агенціям за незмінну гуманітарну підтримку та допомогу.

"Особливо важливою є діяльність Управління ООН у справах біженців в Україні та за кордоном, спрямована на полегшення долі українців, які були вимушені полишити свої домівки через російські бомбардування, а також за залучення послів доброї волі для посилення уваги міжнародної спільноти до гуманітарних потреб нашої держави", – уточнюють у відомстві.

У МЗС також висловлюють подяку всім донорам, які "вже здійснюють вкрай необхідний внесок до гуманітарних програм ООН для України, зокрема, Екстреного звернення та Регіонального плану реагування для допомоги біженцям".

Українські дипломати сподіваються на продовження залучення коштів у ці програми, оскільки держава-агресор не залишає своїх намірів щодо знищення української держави та її народу.

"Глибоко цінуємо гостинність та теплоту, з якою мільйони наших громадян зустріли у Польщі, Молдові, країнах Балтії, Румунії, Словаччині, Угорщині та багатьох інших країнах. Закликаємо міжнародні гуманітарні та правозахисні організації приділити особливу увагу долі сотень тисяч громадян України та українських дітей, які були примусово переміщені на територію держави-агресора всупереч міжнародному гуманітарному праву. Наші громадяни не повинні ставати заручниками агресора, а їхні законні права та інтереси мають бути надійно захищені", - уточнюють у відомстві.

Там додають, що українська держава продовжуватиме захищати інтереси українських громадян за кордоном, зокрема тих, кого РФ незаконно вивезла на свою територію.

 

 

Теги: #мзс #біженці #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 20.06.2022
Франція виступає за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - глава МЗС

Франція виступає за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - глава МЗС

19:35 19.06.2022
МЗС України активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається

МЗС України активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається

13:20 19.06.2022
Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,4 млн біженців з України, в лідерах Польща, Німеччина та Чехія - ООН

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,4 млн біженців з України, в лідерах Польща, Німеччина та Чехія - ООН

08:03 18.06.2022
Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

20:54 17.06.2022
Судова система Ізраїлю має підтримати суддю, яка обстоює інтереси українських біженців, - ЗМІ

Судова система Ізраїлю має підтримати суддю, яка обстоює інтереси українських біженців, - ЗМІ

19:18 17.06.2022
ВР планує на найближчому засіданні ухвалити звернення до країн-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу кандидата - нардеп

ВР планує на найближчому засіданні ухвалити звернення до країн-членів ЄС щодо підтримки надання Україні статусу кандидата - нардеп

07:10 16.06.2022
Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

22:03 15.06.2022
Список учасників Петербурзького економічного форуму свідчить про втрату підтримки РФ світовим бізнесом

Список учасників Петербурзького економічного форуму свідчить про втрату підтримки РФ світовим бізнесом

19:10 15.06.2022
Президент Молдови дякує Франції за рішення прийняти 2,5 тис. українських біженців, що перебувають у республіці

Президент Молдови дякує Франції за рішення прийняти 2,5 тис. українських біженців, що перебувають у республіці

15:10 15.06.2022
ЄІБ має намір виділити EUR2 млрд польському держфонду допомоги біженцям України

ЄІБ має намір виділити EUR2 млрд польському держфонду допомоги біженцям України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

В Україні з'явиться спеціальний представник у справах Африки – Зеленський

Ціни на продовольство донесли війну в Україні до африканських родин – Зеленський

Гарантій, що Росія після розблокування українських портів не атакує їх знову, немає – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Беном Стіллером

Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

Унаслідок ракетного обстрілу Одещини у понеділок є постраждалі

Пожежу автомобіля з боєприпасами у Полтавському районі ліквідовано, військовий отримав опіки

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4 569 цивільних, іще 5 691 поранено

Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

В Україні від початку російської агресії зруйновано або пошкоджено 293 котельні – Мінрегіон

Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер

У Полтавському районі на залізничному переїзді спалахнув військовий автомобіль з боєприпасами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА