МЗС України закликає міжнародні організації допомогти українцям, переміщеним до РФ проти їхньої волі

Міністерство закордонних справ України у понеділок з нагоди Всесвітнього дня біженців закликало міжнародні організації допомогти українцям, примусово переміщеним на територію Росії.

В офіційному коментарі дипвідомства повідомляється, що Всесвітній день біженців, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, щорічно відзначається 20 червня для привернення уваги до становища біженців та внутрішньо переміщених осіб.

"У 2022 році світ був шокований безпрецедентною гуманітарною катастрофою, спричиненою повномасштабною війною Росії проти України. Майже третина наших громадян була змушена залишити свої домівки. Рятуючись від війни, 7,5 млн осіб перетнули міжнародний кордон України. Ще 7,1 млн українців стали вимушеними переселенцями в межах країни. Кожна третя дитина була позбавлена можливості лягати спати у своєму ліжку", - зазначають у МЗС.

Там висловлюють подяку Офісу Координаторки системи ООН в Україні, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінню ООН з координації гуманітарних питань, Програмі розвитку ООН, ЮНІСЕФ, Фонду ООН у галузі народонаселення та іншим міжнародним організаціям та агенціям за незмінну гуманітарну підтримку та допомогу.

"Особливо важливою є діяльність Управління ООН у справах біженців в Україні та за кордоном, спрямована на полегшення долі українців, які були вимушені полишити свої домівки через російські бомбардування, а також за залучення послів доброї волі для посилення уваги міжнародної спільноти до гуманітарних потреб нашої держави", – уточнюють у відомстві.

У МЗС також висловлюють подяку всім донорам, які "вже здійснюють вкрай необхідний внесок до гуманітарних програм ООН для України, зокрема, Екстреного звернення та Регіонального плану реагування для допомоги біженцям".

Українські дипломати сподіваються на продовження залучення коштів у ці програми, оскільки держава-агресор не залишає своїх намірів щодо знищення української держави та її народу.

"Глибоко цінуємо гостинність та теплоту, з якою мільйони наших громадян зустріли у Польщі, Молдові, країнах Балтії, Румунії, Словаччині, Угорщині та багатьох інших країнах. Закликаємо міжнародні гуманітарні та правозахисні організації приділити особливу увагу долі сотень тисяч громадян України та українських дітей, які були примусово переміщені на територію держави-агресора всупереч міжнародному гуманітарному праву. Наші громадяни не повинні ставати заручниками агресора, а їхні законні права та інтереси мають бути надійно захищені", - уточнюють у відомстві.

Там додають, що українська держава продовжуватиме захищати інтереси українських громадян за кордоном, зокрема тих, кого РФ незаконно вивезла на свою територію.