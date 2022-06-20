Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер

Український бізнесмен та громадський діяч, засновник KTD Group (побуттехніка ТМ Saturn) Олександр Громико передав Збройним силам України (ЗСУ) свій вертоліт MBB BO-105, придбаний ним раніше у США.

"Цей вертоліт… раніше був військовим і за рахунок неймовірної маневреності призначався для розвідки та евакуації поранених (медичні ноші зручно заходять через багажник до переднього крісла). У США з нього зняли все військове обладнання, і він став цивільним", - написав Олександр Громико у фейсбуці у понеділок, зазначивши, що "купив його за гарною ціною".

Він додав, що зі США гелікоптер прийшов до порту "Одеса", і "за ним СБУ відразу порушила кримінальне провадження за незаконне ввезення військового гелікоптера".

"Три місяці експертиз та збору документів - треба було довести, що вертоліт уже в США літав як цивільний, закрити справу і поставити його на український облік… Тепер настав час повернути цьому вертольоту бойове призначення, і про це вже подбає військова авіація ЗСУ. Вертоліт у хорошому стані й може врятувати тяжко поранених із передової", - написав бізнесмен.

Як повідомлялося, з 24 лютого небо над Україною закрите для цивільних польотів.