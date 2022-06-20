Події

18:56 20.06.2022

ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

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ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

Європейський Союз має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів, оскільки Україна сьогодні є форпостом захисту європейських цінностей у боротьбі з російською агресією, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що має зробити для нас Європейський Союз? Він має вважати Україну рівноправною державою. І все те, що він робить для своїх країн-членів, він має робити і для України. А оскільки ми сьогодні є форпостом захисту цих світлих цінностей, то для нас, імовірно, потрібно трішечки більше робити, ніж для всіх інших держав. Тому що нам наразі складніше", - заявив Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на Global Policy Forum.

Як зазначив глава держави, вже цього тижня Україна може набути статусу країни-кандидата в ЄС. "Це лише збільшить наші сили", - зазначив він.

Президент також подякував країнам ЄС, які борються з Росією санкційними, політичними методами та підтримують українську армію зброєю.

Теги: #україна #єс

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