Україна показала, що її не зламати, – Зеленський на Global Policy Forum

Україна та Європа переживають найбільшу міграційну кризу, але країна показала, що її не зламати, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на Global Policy Forum.

"Ми маємо зробити все, щоб переселенці повернулися додому", - зазначив Зеленський, нагадавши, що внаслідок війни 12 млн людей втратили будинок та безпеку.

"Армія Росії намагається знайти сили, аби знову атакувати Харків. Ми деокупували цей регіон, але вони хочуть знову, ми це бачимо. А там півтора мільйони жителів. Постійно бомбардують Миколаїв, а там півмільйона жителів. Хочуть захопити та повністю зруйнувати Слов'янськ, а це 100 тисяч жителів", - зазначив він.

Зеленський також наголосив на необхідності допомоги економіці України та відновленню її інфраструктури. "Не тільки відновити нормальні умови життя, а й побудувати сучасне та безпечне життя", - підсумував він.