Події

18:12 20.06.2022

Росія депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян - Верещук

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Росія депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян - Верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян.

"У мене є цифра, скільки депортовано загалом (українців до Росії – ІФ), і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правду… Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані нашої розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тис. людей", - зазначила Верещук на брифінгу у національному Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у понеділок увечері.

Вона наголосила, що серед депортованих людей 240 тисяч – це діти, з яких 2 тисячі – сироти.

Теги: #росія #депортація

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