Ціни на продовольство донесли війну в Україні до африканських родин – Зеленський

Ціни на продовольство, які зростають, донесли війну в Україні в будинки мільйонів африканських родин, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в понеділок за допомогою відеозв'язку на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

"Ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її (війну – ІФ) додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сім'ей у країнах Азії, Європи, Латинської Америки. На всіх континентах болісно відчувається несправедливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що "ще 23 лютого цього року такої проблеми не існувало. Вже – це правда – відбувалися незвичні інфляційні процеси в різних частинах світу. Різні держави вже направили колосальні грошові ресурси на підтримку економіки в умовах кризи через COVID-19. Однак не було нічого навіть схожого на дефіцит продовольства. Криза почалася саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному та Азовському морях".

"І якби не російська війна проти України, просто не було б дефіциту на продовольчому ринку. Якби не російська війна, наші фермери й аграрні компанії змогли б забезпечити цього року рекордний врожай. Якби не російська війна, люди в Африці, в Азії та будь-де у світі, не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти. Просто не було б такого катастрофічного зростання цін", - наголосив Зеленський.