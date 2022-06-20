Гарантій, що Росія після розблокування українських портів не атакує їх знову, немає – Зеленський

Прогресу в процесі розблокування українських портів немає, бо не знайдено реального інструменту гарантій, що Росія їх знову не атакує, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

"Ми ведемо складні багаторівневі переговори, щоби розблокувати українські порти. Але ви бачите – прогресу поки що немає. Тому що поки що не знайдено реального інструменту, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх знову", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна налагоджує експорт залізницею та через сусідні країни, щоб іще торішній урожай та врожай цього року зміг потрапити до споживачів.

"Але новими маршрутами вдається спрямовувати набагато менший обсяг і за набагато більший час. Це в результаті – дорожчі постачання", - наголосив він.

Продовольча криза у світі, зазначив президент, "зберігатиметься, доки триває колонізаторська війна, війна Росії проти нашої держави, і доки заблоковані наші порти".

Також, нагадав він, Україна була одним із основних європейських виробників добрив. "А нині виробництво фактично зупинено – знов-таки через війну. У частини виробників немає сировини та можливості навіть працювати – через загрозу російських ракетних ударів та інших наслідків воєнних дій. Частина компаній уже перебуває у зонах бойових дій і просто розгромлена російськими військами".

"Чи ви про це чули від своїх російських партнерів, з якими ви зберігаєте комунікацію? Чи говорили вони вам про це? Я впевнений, що вони кажуть вам зовсім інші речі", - наголосив Зеленський.

За його словами, Росії "насправді потрібна ця криза", тому що "вони намагаються використати вас і страждання людей, щоб чинити тиск на демократичні держави, які запровадили санкції проти Росії".

"Я наголошую: санкційна політика спрямована лише на те, щоб Росія припинила спроби перетворити Україну на свого раба", - заявив Зеленський.