Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс операцію на пазухах носа в одній із лондонських лікарень, повідомляє BBC із посиланням на Даунінг-стріт.

За словами представника прем'єр-міністра, Джонсон переніс "незначну рутинну операцію, пов'язану із пазухами носа" під загальним наркозом. Операція пройшла о 6:00 за місцевим часом, о 10:00 він уже повернувся на Даунінг-стріт.

Повернення прем'єр-міністра до роботи залежатиме від його самопочуття, проте наголошується, що на ранок вівторка у нього запланована зустріч із міністрами.

До повернення Джонсона до роботи його обов'язки тимчасово взяв на себе його заступник Домінік Рааб.