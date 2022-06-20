Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про розвиток мережі цивільних укриттів

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №7398 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.

"Безпека людей в умовах війни стає однією з основних вимог у будівництві. Саме на це спрямований законопроєкт №7398, який передбачає будівництво надійних укриттів у існуючих кварталах та при новій забудові", – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що законопроєкт передбачає: врахування заходів цивільного захисту на стадії розроблення містобудівної документації; обов'язковість залучення представників Державної служби з надзвичайних ситуацій до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад; спрощення процедури передання земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту.

Крім того, документ передбачає обов'язковість розроблення розділу з інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проєктування об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватиме понад 50 осіб або періодично перебуватиме понад 100 осіб.