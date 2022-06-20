Усі сквери та парки Києва перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів

Усі парки та сквери Києва перевірені фахівцями на наявність вибухонебезпечних предметів, більша частина їх відкрита для відвідування, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Відтепер доріжками своїх улюблених парків у районах можете гуляти спокійніше, за винятком тих зон, які не відкриті, а це: частина парку "Лиса гора", частина парку "Кіото", парк "Борців за свободу та незалежність", парк "Деснянський", парк "Муромець", частина парку на острові Труханів, частина парку "Пуща-Водиця", частина Маріїнського парку", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Інші парки - безпечні для відвідування.

Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон для виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві разом із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.