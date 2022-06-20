Події

14:26 20.06.2022

Усі сквери та парки Києва перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів

1 хв читати
Усі сквери та парки Києва перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів

Усі парки та сквери Києва перевірені фахівцями на наявність вибухонебезпечних предметів, більша частина їх відкрита для відвідування, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Відтепер доріжками своїх улюблених парків у районах можете гуляти спокійніше, за винятком тих зон, які не відкриті, а це: частина парку "Лиса гора", частина парку "Кіото", парк "Борців за свободу та незалежність", парк "Деснянський", парк "Муромець", частина парку на острові Труханів, частина парку "Пуща-Водиця", частина Маріїнського парку", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Інші парки - безпечні для відвідування.

Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон для виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві разом із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.

Теги: #київ #парки #вибухонебезпечні_предмети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 19.06.2022
У Києві з понеділка відновиться автомобільний рух мостами Метро і Патона - Кличко

У Києві з понеділка відновиться автомобільний рух мостами Метро і Патона - Кличко

07:22 18.06.2022
У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування п’яти станцій київського метро

У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування п’яти станцій київського метро

18:02 17.06.2022
Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

11:49 16.06.2022
Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

19:32 15.06.2022
"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

"ДТЕК" до кінця року розчистить у Києві 100 км трас під електролініями

18:12 14.06.2022
Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

20:35 13.06.2022
Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

11:58 13.06.2022
Шольц спільно з Макроном та Драгі відвідає Київ – ЗМІ

Шольц спільно з Макроном та Драгі відвідає Київ – ЗМІ

12:02 11.06.2022
Президент Єврокомісії прибула до Києва

Президент Єврокомісії прибула до Києва

13:53 09.06.2022
На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала диверсанта, який здійснював підготовку вибухів на українській залізниці

Україна має бути учасницею проєкту "Тримор'я" - Зеленський

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки в центрі уваги на засіданні Ради ЄС

Втрати окупантів за минулу добу становлять 200 військових, 9 танків та 4 артилерійські системи - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів

Генсек Ради Європи: Ухвалення Радою Стамбульської конвенції – величезний крок у захисті жінок та дівчаток від насильства

Борис Джонсон переніс операцію на пазухах носа

У 25% шкіл підтверджено наявність укриттів - Шкарлет

У Києві судитимуть співробітника "Чорноморнафтогазу", затриманого наприкінці травня

Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки

СБУ затримала диверсанта, який здійснював підготовку вибухів на українській залізниці

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про розвиток мережі цивільних укриттів

Польща не погоджується з рішенням ЄМС щодо позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023"

Україна завдала ракетного удару по захоплених РФ бурових вежах у Чорному морі - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА