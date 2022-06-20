Події

13:41 20.06.2022

В Ізюмському районі на Харківщині у ставку вибухнув російський снаряд, поранено дітей - прокуратура

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В Ізюмському районі на Харківщині у ставку вибухнув російський снаряд, поранено дітей - прокуратура

Слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочав досудове розслідування за фактом поранення дітей, коли вони купалися у ставку.

"19 червня цього року 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик вирушили купатися на місцевий пляж в Ізюмському районі. У цей час у ставок упав снаряд, який здетонував. Діти дістали осколкових поранень. Також під час обстрілу окупантів зазнала поранень 16-річна дівчина", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #прокуратура #діти #харківська_область

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