В Ізюмському районі на Харківщині у ставку вибухнув російський снаряд, поранено дітей - прокуратура

Слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочав досудове розслідування за фактом поранення дітей, коли вони купалися у ставку.

"19 червня цього року 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик вирушили купатися на місцевий пляж в Ізюмському районі. У цей час у ставок упав снаряд, який здетонував. Діти дістали осколкових поранень. Також під час обстрілу окупантів зазнала поранень 16-річна дівчина", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.