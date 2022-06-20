За добу на Харківщині 9 поранених, зокрема діти - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та околиці та продовжили обстріл у понеділок уранці, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення - ранок у місті також розпочався з ударів. Звертаюся до харків'ян: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, ворог завдав ракетного удару по навчальному закладу у Люботині. Попередньо постраждалих немає. У Богодухівському районі було обстріляно с. Баранівка, пошкоджено приватний будинок.

У Балаклії поранено двох осіб, у с. Іванівка - трьох, зокрема дітей 13 та 14 років. У Чугуєві внаслідок обстрілу постраждала одна особа. У Шевченковому також один постраждалий. У Первомайському поранено 13-річну дитину. У Циркунах 74-річний місцевий житель підірвався на російській міні, його госпіталізували з пораненнями.

"Ще раз закликаю всіх бути обачними - ворог підступно дистанційно мінує великі території далеко від лінії фронту. Не перебувайте без необхідності в полях, на узбіччях доріг, не відвідуйте лісосмуги!" - наголосив Синєгубов.