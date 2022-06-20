Події

10:09 20.06.2022

Втрачено контроль над смт Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька – Луганська ОВА

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Втрачено контроль над смт Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька – Луганська ОВА

Втрачено контроль над смт Метьолкіне біля Сєвєродонецька, ворог посилив артилерійські й авіаційні обстріли, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Потужно росіяни гатять по сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки. Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", - написав він у фейсбуці.

Голова ОВА наголосив, що втрачений населений пункт "не означає програну війну", і Луганську область захищатимуть до останнього.

Також Гайдай зазначив, що противник продовжує використовувати "повзучу" тактику – область винищують з усієї можливої зброї.

Українські захисники мають успіхи у вуличних боях, проте ворожа артилерія переважає.

"Лисичанськ рашисти нищать наперед, розуміючи, що оборону міста не подужають. В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди, та важливих структурах для життєдіяльності", - заявив голова ОВА.

 

Теги: #війна #луганська_область

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