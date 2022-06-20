Події

09:02 20.06.2022

ЗСУ тримають оборону в Сєвєродонецьку, противник використовує заборонені боєприпаси

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ЗСУ тримають оборону в Сєвєродонецьку, противник використовує заборонені боєприпаси

Станом на ранок понеділка, 20 червня, Збройні сили України у Сєвєродонецьку тримають оборону, бої тривають цілодобово. Російські окупанти депортують мешканців міста, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За словами мера міста, росіяни контролюють більшість житлових кварталів.

"Вуличні бої тривають майже цілодобово. Збройні сили України тримають оборону. Ворог регулярно застосовує заборонені боєприпаси", - наводить слова Стрюка голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також Стрюк наголосив, що росіяни депортують мешканців міста цілими кварталами та розміщують там важке озброєння.

 

Теги: #ситуація #сєвєродонецьк

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