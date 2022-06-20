Ворог знову атакував ракетами Одещину, обидві ракети знищені в повітрі

Ворог знову ракетами атакував Одеську область, вночі була атака на Білгород-Дністровський район, а вранці - по самій Одесі, в обох випадках ракети вдалося збити, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу, розташованого у тимчасово окупованому Криму. Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені у повітрі", - йдеться в повідомленні в телеграмі.