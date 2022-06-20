Події

07:06 20.06.2022

Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

1 хв читати
Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

Франческо Рокка домігся переобрання президентом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця на чотирирічний термін, повідомляється у заяві організації у неділю.

"Ми живемо в дуже неспокійні часи. Небезпечні шляхи глобальної економічної нестабільності, брак продовольства, кліматична криза та надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я сходяться, щоб створити безпрецедентний момент ризику для світу", - заявив Рокка після завершення голосування генасамблеї організації.

Рокка назвав найважливішими пріоритетами МКЧХ боротьбу з гуманітарним впливом кліматичної кризи, що зростає, скорочення нерівності у сфері охорони здоров'я, а також підтримку та захист мігрантів. Він закликав міжнародну спільноту ставити на перше місце глобальну солідарність.

"Я гордий прийняти цей виклик разом із нашими 14 млн волонтерів, які в цей час роблять усе можливе, щоб допомагати своїм місцевим громадам", - додав президент.

 

 

Теги: #президент #світ #мкчх #переобрання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 18.06.2022
Зеленський пропонує Раді ратифікувати конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок

Зеленський пропонує Раді ратифікувати конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок

08:03 18.06.2022
Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

09:04 17.06.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

07:39 17.06.2022
Макрон вважає за можливий свій візит до Росії за певних умов

Макрон вважає за можливий свій візит до Росії за певних умов

19:08 16.06.2022
Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

Німеччина й Франція не вимагатимуть поступок від України – Макрон

06:27 16.06.2022
Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

17:10 14.06.2022
Понад 346 млн жителів Африки з 14 країн страждають від нестачі продовольства - МКЧХ

Понад 346 млн жителів Африки з 14 країн страждають від нестачі продовольства - МКЧХ

21:22 13.06.2022
Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

21:56 12.06.2022
Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

07:56 12.06.2022
У Литві відкрили центр для українських переселенців

У Литві відкрили центр для українських переселенців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донбасі противник інтенсивно використовує артилерію та авіацію, зосереджує основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

Окупанти атакують на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, у прикордонних районах Білорусі проводиться радіоелектронна розвідка

МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

ОСТАННЄ

На Харківщині рятувальники другу добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві у результаті ворожого обстрілу

Окупанти обстріляли Криворізький район, жертв немає

Австралія відправила Україні бронетранспортери

На Донбасі противник інтенсивно використовує артилерію та авіацію, зосереджує основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Корабельне угруповання окупантів поповнило свій склад у Чорному морі - ОК "Південь"

Окупанти з території Росії обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині

На фронті загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

Німеччина змушена заощаджувати газ і розширювати використання вугілля для електростанцій

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

За добу ПС ЗС України знищили ворожий БПЛА, живу силу та опорний пункт противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА