Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

Франческо Рокка домігся переобрання президентом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця на чотирирічний термін, повідомляється у заяві організації у неділю.

"Ми живемо в дуже неспокійні часи. Небезпечні шляхи глобальної економічної нестабільності, брак продовольства, кліматична криза та надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я сходяться, щоб створити безпрецедентний момент ризику для світу", - заявив Рокка після завершення голосування генасамблеї організації.

Рокка назвав найважливішими пріоритетами МКЧХ боротьбу з гуманітарним впливом кліматичної кризи, що зростає, скорочення нерівності у сфері охорони здоров'я, а також підтримку та захист мігрантів. Він закликав міжнародну спільноту ставити на перше місце глобальну солідарність.

"Я гордий прийняти цей виклик разом із нашими 14 млн волонтерів, які в цей час роблять усе можливе, щоб допомагати своїм місцевим громадам", - додав президент.