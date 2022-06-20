Посол платформи UNITED24 Андрій Шевченко привітав медиків із професійним святом

Лікарів Українського Медичного Клубу та Української футбольної асоціації медиків привітав легендарний футболіст і тренер, посол національного бренду UNITED24 Андрій Шевченко.

"У найважчий час ви робите дуже важливу справу. Ви мої герої, я пишаюся вами всіма і зроблю все, щоб допомогти вам у вашій роботі!", – сказав Шевченко під час зуму.

Під час онлайн-зустрічі учасники поділилися переживаннями про найважчі моменти війни.

"Найскладніше було під час обстрілів: Боярку обстрілювали з градів, з артилерії. Один із снарядів прилетів у приватний сектор та вщент зруйнував будинок. Звідти до нас привезли дівчинку. Вона мала уламкову поразку скроневої ділянки: уламок залишився під шкірою, не пробивши кістки черепа. Це було справді диво", – розповів дитячий хірург Київської обласної дитячої лікарні Євген Слєпов.

Олексій Орлов, хірург госпіталю ветеранів, запросив Шевченка подивитися, як прооперовані бійці відновлюються, щоб повернутися на фронт: "Ви не уявляєте, який настрій у хлопців. Лише вчора прооперували, а сьогодні вже бігає, хоче реабілітуватися після травм і повернутися до своїх".

У пресслужбі UNITED24 зазначили, що незважаючи на завантаженість, медики знаходять час і для організації благодійних заходів, таких як ветеранський чемпіонат футболу серед лікарів у Радивилові або благодійний матч проти збірних військовослужбовців, мерів та артистів у Бородянці після її деокупації. Крім того, Український Медичний Клуб досяг виключення росії з Чемпіонату світу з футболу серед лікарів.