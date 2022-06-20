Події

06:35 20.06.2022

Посол платформи UNITED24 Андрій Шевченко привітав медиків із професійним святом

2 хв читати
Посол платформи UNITED24 Андрій Шевченко привітав медиків із професійним святом

Лікарів Українського Медичного Клубу та Української футбольної асоціації медиків привітав легендарний футболіст і тренер, посол національного бренду UNITED24 Андрій Шевченко.

"У найважчий час ви робите дуже важливу справу. Ви мої герої, я пишаюся вами всіма і зроблю все, щоб допомогти вам у вашій роботі!", – сказав Шевченко під час зуму.

Під час онлайн-зустрічі учасники поділилися переживаннями про найважчі моменти війни.

"Найскладніше було під час обстрілів: Боярку обстрілювали з градів, з артилерії. Один із снарядів прилетів у приватний сектор та вщент зруйнував будинок. Звідти до нас привезли дівчинку. Вона мала уламкову поразку скроневої ділянки: уламок залишився під шкірою, не пробивши кістки черепа. Це було справді диво", – розповів дитячий хірург Київської обласної дитячої лікарні Євген Слєпов.

Олексій Орлов, хірург госпіталю ветеранів, запросив Шевченка подивитися, як прооперовані бійці відновлюються, щоб повернутися на фронт: "Ви не уявляєте, який настрій у хлопців. Лише вчора прооперували, а сьогодні вже бігає, хоче реабілітуватися після травм і повернутися до своїх".

У пресслужбі UNITED24 зазначили, що незважаючи на завантаженість, медики знаходять час і для організації благодійних заходів, таких як ветеранський чемпіонат футболу серед лікарів у Радивилові або благодійний матч проти збірних військовослужбовців, мерів та артистів у Бородянці після її деокупації. Крім того, Український Медичний Клуб досяг виключення росії з Чемпіонату світу з футболу серед лікарів.

 

 

Теги: #шевченко #медики #привітання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 18.05.2022
Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24

Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24

16:35 18.05.2022
Андрій Шевченко став першим послом UNITED24

Андрій Шевченко став першим послом UNITED24

15:58 16.05.2022
Нацбанк України думає над поверненням до плаваючого курсу гривні

Нацбанк України думає над поверненням до плаваючого курсу гривні

08:29 24.04.2022
Зеленський привітав українців із Великоднем

Зеленський привітав українців із Великоднем

07:34 24.04.2022
Кличко привітав киян та українців із Великоднем

Кличко привітав киян та українців із Великоднем

19:09 18.04.2022
До України прибула перша іноземна команда рятувальників

До України прибула перша іноземна команда рятувальників

13:24 01.04.2022
Глава НБУ закликав світові центробанки заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

Глава НБУ закликав світові центробанки заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

18:43 26.03.2022
У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів із лікарні – Маріупольська міськрада

У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів із лікарні – Маріупольська міськрада

06:04 09.03.2022
9 березня: Цей день в Україні та світі

9 березня: Цей день в Україні та світі

14:07 08.03.2022
Кличко привітав українок зі святом весни

Кличко привітав українок зі святом весни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

Окупанти атакують на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, у прикордонних районах Білорусі проводиться радіоелектронна розвідка

МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

На Одещині збили дві ракети

ОСТАННЄ

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

За добу ПС ЗС України знищили ворожий БПЛА, живу силу та опорний пункт противника

У Донецькій області в неділю вбито двох мирних жителів

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

За добу в зоні ОТУ "Схід" знищено 14 окупантів та 5 одиниць техніки

20 червня: Цей день в Україні та в світі

Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

УЗ попередила про затримки та зміни маршрутів низки поїздів через сходження з рейок двох вантажних вигонів на перегоні Райгород - Кам'янка

Зеленський привітав Джонсона з днем народження

"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА