"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

Депутатська фракція "Слуга народу" у неділю провела засіданні за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, першого віцеспікера Олександра Корнієнка та заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, повідомила речник фракції Юлія Палійчук.

"Народні депутати разом із представниками уряду та Офісу президента України обговорили питання нашої оборони, євроінтеграції, роботи Верховної Ради та життєдіяльності країни загалом", – написала вона у своєму телеграм-каналі.

Палійчук також зазначила, що це було одне з небагатьох засідань фракції з початку повномасштабного вторгнення, яке відбулося не в онлайн-режимі.