Події

19:35 19.06.2022

МЗС України активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається

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МЗС України активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається

 

У Міністерстві закордонних справ України переконані, що зараз є умови для поновлення роботи McDonald's, мережу ресторанів швидкого харчування активно переконують повертатись, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Із початком повномасштабного вторгнення компанія (McDonald's – ІФ-У), як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з міркувань безпеки. Але ми в МЗС переконані, що зараз є умови для поновлення їхньої роботи, тому активно переконуємо їх повертатися", - написав він у фейсбуці.

Кулеба зазначив, що кілька тижнів тому встановили зв'язок із українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald's у США.

"Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald's є одним із найвідоміших американських брендів. Процес рухається", - повідомив глава МЗС.

 

 

 

Теги: #макдональдс #мзс #робота

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