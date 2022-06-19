Події

19:21 19.06.2022

На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

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На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

У селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області вночі виникла пожежа, знищено 4,5 тонни врожаю 2022 року, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"18 червня, о 02:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Білка, Іванівської територіальної громади, на вулиці Тригубова, виникла пожежа. Після прибуття на місце події рятувальниками було встановлено загоряння дерев'яної споруди. О 05:24 пожежу було ліквідовано на загальній площі 50 кв. м", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

У результаті пожежі вогнем було знищено дерев'яну дворову споруду та сіно у тюках, орієнтовно 150 од, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року.

Причину пожежі встановлюють. Загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #україна #пожежа #іванівська

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