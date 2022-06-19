Рада заборонила імпорт і поширення видавничої продукції з РФ і Білорусі

Верховна Рада ухвалила закон "Про встановлення обмежень на ввезення і розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" (№7459), повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його постом у телеграм-каналі, в неділю за цей закон проголосувала конституційна більшість депутатів - 306 за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться та розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу. Книги іншими мовами можуть видаватися і поширюватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Таким чином, в Україні можна буде вільно видавати (ввозити, поширювати) твори будь-якою (зокрема, російською) мовою громадян України або будь-які твори іноземців мовою оригіналу. Однак не можна буде видавати, ввозити, поширювати, наприклад, популярну зарубіжну літературу в перекладі російською мовою", – коментувала раніше законопроєкт №7459 один із його авторів Євгенія Кравчук, заступник голови фракції "Слуга народу".

За її словами, не можна буде видавати, ввозити, поширювати книги, видані в Росії та Білорусі, але це не стосується книг, виданих за часів СРСР або раніше (а на окупованих територіях України – до їх окупації).

Водночас закон з наступного дня після його опублікування запроваджує дозвільний порядок ввезення з інших країн для книг мовою держави-агресора, а також забороняє випуск, ввезення, поширення в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян РФ і антиукраїнську літературу. Винятки - лише для тих авторів, які відмовилися від російського громадянства і які стали громадянами України.

Ще одним винятком є випуск і поширення виданих в Україні книг авторів – громадян РФ у період до 1 січня 2023 року.

Водночас зберігається можливість ввезення такої продукції не з метою поширення в кількості до 10 екзмплярів, якщо тільки вона не в реєстрі продукції антиукраїнського змісту.

За ввезення продукції антиукраїнського змісту встановлюється штраф у розмірі від 2 до 10 мінімальних зарплат.