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14:56 19.06.2022

Рада припинила дію угоди з РФ Про науково-технічне співробітництво

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Рада припинила дію угоди з РФ Про науково-технічне співробітництво

Верховна Рада припинила дію Угоди між Україною і Російською Федерацією про науково-технічне співробітництво, укладену 27 серпня 1996 року в Москві і ратифіковану законом України від 16 січня 1998 року.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 0149 за основу і в цілому підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні в неділю, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Документ розробили в Міністерстві освіти і науки України у зв'язку з безпрецедентним проявом відкритої, збройної, широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, атаками на українські міста, жорстокими вбивствами цивільного населення, руйнуванням і пошкодженням житлових будинків і навчальних закладів.

Закон націлений на захист національних інтересів і національної безпеки України. Його ухвалення зумовлено фактами військової агресії РФ, створення окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей, а також порушенням з боку Росії принципів міжнародного публічного права і чинних міжнародних зобов'язань.

 

Теги: #рф #рада #співробітництво

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