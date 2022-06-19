Події

14:10 19.06.2022

Дві людини загинули внаслідок обстрілу в Миколаївській області - ОК "Південь"

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Дві людини загинули внаслідок обстрілу в Миколаївській області - ОК "Південь"

У Миколаївській області внаслідок обстрілу Галициновської громади загинули двоє місцевих жителів, на території приватного сільськогосподарського підприємства сталося загоряння, повідомило оперативне командування "Південь" у зведенні станом на 13.00 19 червня.

"У Миколаївській області тривають обстріли в Баштанському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - зазначено в повідомленні.

В ОК "Південь" поінформували, що в Херсонській області бойові дії тривають. Окупанти продовжують обстріли і окупованих, і звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів.

Крім того, в ніч на неділю знищені 11 російських військових і 3 одиниці ворожої автотехніки, зокрема броньованої.

"Корабельне угруповання ворогів у Чорному морі за ніч змін не зазнало. Тому загроза ракетного удару залишається і з моря, і з суші, і з повітря", - повідомляється у зведенні.

Загалом, згідно з оцінкою оперативної обстановки на півдні України, наголошується, що противник продовжує оборонятися на зайнятому рубежі. "Шансів для просування вперед у нього немає. Вдається до хаотичних обстрілів наших позицій і населених пунктів", - повідомляється у зведенні.

 

Теги: #війна #обстріли #миколаївська_область

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