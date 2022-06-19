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12:11 19.06.2022

Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

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Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії кількість постраждалих дітей налічує 323 загиблих і 583 поранених, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 19 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Не змінилися і дані щодо поранених - 583", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів. З них 209 зруйновані повністю.

Теги: #діти #війна

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