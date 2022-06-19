Події

11:41 19.06.2022

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одну людину вбито, п'ятеро поранено

1 хв читати
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одну людину вбито, п'ятеро поранено

За минулу добу російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Харків і населені пункти області, що призвело до нових жертв і постраждалих серед мирного населення, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Андріївки і Дінця в Ізюмському районі загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних зазнали поранень. Один поранений в Чугуєві", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти також завдали два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова, обстрілів зазнали Дергачівська та Золочівська громади. Крім того, унаслідок ворожого удару по Ізюмському району виникла масштабна пожежа на підприємстві з нафтопереробки, яку ще ліквідовують.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:01 18.06.2022
Прокуратура порушила справу щодо нанесення окупантами ракетного удару Харківському підприємству

Прокуратура порушила справу щодо нанесення окупантами ракетного удару Харківському підприємству

19:23 18.06.2022
Ворог завдав удару по газопереробному підприємству в Харківській області, рятувальники локалізують масштабну пожежу

Ворог завдав удару по газопереробному підприємству в Харківській області, рятувальники локалізують масштабну пожежу

12:34 18.06.2022
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано трьох мирних жителів - Синєгубов

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано трьох мирних жителів - Синєгубов

08:50 18.06.2022
У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

08:30 18.06.2022
Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

07:39 18.06.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

22:03 17.06.2022
Окупанти обстріляли Краснопільську громаду, жертв немає

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду, жертв немає

17:31 17.06.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по КП у Первомайському на Харківщині, поранено трьох осіб

Російські окупанти завдали ракетного удару по КП у Первомайському на Харківщині, поранено трьох осіб

12:18 17.06.2022
Унаслідок ракетного удару по Миколаєву загинуло двоє людей, 20 поранені – голова ОВА

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву загинуло двоє людей, 20 поранені – голова ОВА

07:56 17.06.2022
Окупанти увечері обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Окупанти увечері обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, є жертви – Гайдай

Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити - Зеленський

ОСТАННЄ

РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва" - ГУР

В Україні в понеділок очікується суха спекотна погода

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

Потік на виїзд через західний кордон України в останні два дні трохи більший, ніж потік на в'їзд

Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА