За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одну людину вбито, п'ятеро поранено

За минулу добу російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Харків і населені пункти області, що призвело до нових жертв і постраждалих серед мирного населення, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Андріївки і Дінця в Ізюмському районі загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних зазнали поранень. Один поранений в Чугуєві", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти також завдали два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова, обстрілів зазнали Дергачівська та Золочівська громади. Крім того, унаслідок ворожого удару по Ізюмському району виникла масштабна пожежа на підприємстві з нафтопереробки, яку ще ліквідовують.