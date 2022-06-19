Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

Із Лисичанська протягом суботи вдалося евакуювати ще 32 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"18 червня під час роздачі продуктів харчування та засобів гігієни до правоохоронців області звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх в евакуаційний транспорт. Загалом протягом дня поліцейським, рятувальникам, представникам Військової адміністрації та волонтерам вдалося евакуювати 32 жителів Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ", - написав Гайдай в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в Лисичанську ворог знищує багатоповерхівки, приватні садиби, люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах. За його словами, багато хто виїхав ще в березні-квітні, а ті, хто залишався, вже теж хочуть потрапити до мирних регіонів України.