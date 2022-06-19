Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Унаслідок ворожого ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом, постраждали 13 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14 годин борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками госпіталізовані", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок цієї атаки загалом постраждали 13 осіб, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних обстрілів російських окупантів Новомосковського району Дніпропетровщини зруйнована нафтобаза, на якій рятувальники гасять сильну пожежу, постраждали три людини.