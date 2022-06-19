Джонсон назвав для Заходу чотири кроки, необхідні для того, щоб Україна змогла вистояти у війні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав для Заходу чотири кроки, які необхідно зробити для того, щоб Україна змогла вистояти у війні з Російською Федерацією.

"Велика Британія і наші союзники повинні зробити чотири життєво важливі кроки, щоб залучити час для справи України", - написав Джонсон у своїй колонці для британського видання The Times.

Зокрема, Захід має забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням. Британія має намір навчати близько 10 тис. українських військових протягом 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військове навчання за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.

По-друге, Захід має допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інституцій фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітні плати та пенсії, а також фінансувати відновлення зруйнованих будівель.

По-третє, забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, щоб зберегти надходження в українську економіку.

По-четверте, Велика Британія спільно з союзниками має розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 млн тонн пшениці та кукурудзи, які потребують найменш розвинені країни світу. Їм загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України, тому потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН із створення безпечного коридору з Одеси.

"Жоден з цих кроків не дасть негайних результатів, хоча необхідність відновлення експорту продовольства навряд чи може бути більш нагальною. Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великої Британії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки", - наголосив Джонсон.

За його словами, усе має слугувати єдиній меті. "Ми повинні зміцнити руку наших українських друзів, щоб закінчити цю війну на умовах, які виклав президент Зеленський. Це має бути визначенням успіху. Український народ ясно дав зрозуміти, що його не змусять погоджуватися на менше", - підсумував британський прем'єр.