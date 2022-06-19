Події

08:36 19.06.2022

Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, є жертви – Гайдай

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Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, є жертви – Гайдай

У Луганській області українська армія відбила штурми на кількох ділянках фронту у боротьбі за Сєвєродонецьк, а в Лисичанську загинули люди, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Дуже непроста ситуація у Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, коригує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому Азоту – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Нанесли авіаційні удари поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетний удар поблизу Верхньокам'янки. Значні руйнування вчинили у населених пунктах Попаснянської та Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев'ять, Нирковому – шість.

За словами голови ОВА, у Лисичанську загинули люди.

"За останні півтори доби знайдено тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілу росіян у Лисичанську", - написав він.

Водночас, українські військові відбили штурм біля Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське.

Крім того, росіяни ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування за напрямком Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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