Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медикам

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Одеської області ознайомився із роботою лікарні в Одесі, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять лікування у медичній установі", - йдеться в повідомленні.

Також напередодні професійного свята медичних працівників глава держави вручив державні нагороди та надав медикам почесні та військові звання.

Зокрема, звання генерал-майора медичної служби отримала командувач медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко, яка у 2021 році стала першою жінкою – бригадним генералом ЗС.

"Війна – на передовій, де перебувають наші воїни, наша армія. Але ви також на передовій – бережете наші життя, допомагаєте пораненим військовим, допомагаєте цивільним, які звертаються до вас щодня. Ми пишаємося, що в нашій державі є такі лікарі. Хочу побажати вам багато здоров’я, тому що ви здійснюєте велику місію, кожного дня рятуєте життя наших людей", – сказав Зеленський.