На Донеччині в суботу вбито мирного жителя, ще 11 поранено

На Донеччині в суботу ворожі війська вбили одного мирного жителя, ще поранили 11 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 червня росіяни вбили 1 особу на Донеччині - у Райгородку. Ще 11 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що також у Бахмуті зареєстровано одного пораненого та одного загиблого, які були поранені на території Луганщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.