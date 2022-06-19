Події

07:43 19.06.2022

На Донеччині в суботу вбито мирного жителя, ще 11 поранено

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На Донеччині в суботу вбито мирного жителя, ще 11 поранено

На Донеччині в суботу ворожі війська вбили одного мирного жителя, ще поранили 11 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 червня росіяни вбили 1 особу на Донеччині - у Райгородку. Ще 11 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що також у Бахмуті зареєстровано одного пораненого та одного загиблого, які були поранені на території Луганщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #рф #жертви #донецька

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