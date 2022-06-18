Данілов заявив, що якщо зупинять війну, то суспільство піде на війну без уряду

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що якщо уряд зупинить війну, то суспільство піде на війну без уряду

"Чи можлива зупинка у цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - сказав Данілов в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

Він зазначив, що кінець війни для України – це повернення всіх українських територій, зокрема, Донбасу і Криму. Але також не відкинув можливості тимчасового врегулювання шляхом переговорів.

Данілов наголосив, що питання тривалості воєнного конфлікту ніхто не може спрогнозувати.