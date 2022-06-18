Події

20:29 18.06.2022

Молдова і Румунія ухвалили декларацію про співпрацю

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Молдова і Румунія ухвалили декларацію про співпрацю

Парламенти Молдови та Румунії ухвалили декларацію за підсумками спільного засідання, яке відбулося у суботу в Кишиневі.

"Спільна декларація, яку ми ухвалили сьогодні, означає велику підтримку Молдови з боку Румунії. Від охорони кордонів до інфраструктурних проєктів, румунських інвестицій і навчання молдавських фахівців", - сказав голова Палати депутатів Румунії Іон-Марчел Чолаку.

У засіданні взяли участь депутати парламенту Молдови від керівної партії "Дія та солідарність", президент країни Майя Санду, голови обох палат парламенту Румунії - Чолаку та Флорін Кицу, голови парламентських груп, комісій Сенату та Палати депутатів Румунії, а також члени уряду та органів центральної влади.

Згідно з ухваленою декларацією, обидві країни "зобов'язуються співпрацювати з метою взаємного розвитку, особливо в контексті запрошення Республіки Молдова стати державою-кандидатом на вступ до Європейського союзу".

"Румунія раніше вирішила обрати шлях Європейського союзу і довела, що вона може бути успішною моделлю і для Республіки Молдова", - сказала Санду.

У документі наголошується на необхідності продовжити впровадження програми технічної та фінансової допомоги, заснованої на безоплатному наданні Румунією Молдові 100 млн євро.

Спільна декларація обговорює також співпрацю та координацію в таких сферах, як правосуддя та боротьба з корупцією, державна безпека; управління кордонами та охорона порядку; культура; освіта, дослідження, молодь і спорт, соціальна допомога; економічне співробітництво та свобода; інвестиції і державні закупівлі; ЗМІ, цифровий сектор та інформаційне суспільство; сільське господарство та агропродовольчий сектор, захист довкілля.

За словами Санду, спільне засідання парламентів Молдови та Румунії, яке проводиться вперше, "є сильним посланням на підтримку наших зусиль з європейської інтеграції, а також посланням про те, що ми можемо зробити разом для зміцнення співпраці в таких галузях, як інфраструктура, енергетика, інвестиції, охорона здоров'я, освіта чи культура".

Депутати опозиційного Блоку комуністів і соціалістів (БКС) заявили напередодні, що не братимуть участь у спільному засіданні парламентів Молдови та Румунії, вважаючи його "безпрецедентним у світовій практиці та антиконституційним".

 

 

Теги: #молдова #декларація #румунія

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