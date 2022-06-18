Зеленський пропонує Раді ратифікувати конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, глава держави зареєстрував законопроєкт у парламенті в суботу.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, ратифікація конвенції сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, яка послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань у сфері захисту прав людини.

Крім цього, до положень конвенції вже адаптовано норми українських законів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального Кодексу України.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами була відкрита для підписання з 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським союзом (Україна підписала у листопаді 2011), набула чинності у 2014 році.