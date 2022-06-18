Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський у суботу під час робочої поїздки в Одеську область оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи МВС.

"Хочу подякувати вам від народу України, нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров'я", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський у суботу також відвідав Миколаївську область.