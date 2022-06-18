Події

16:27 18.06.2022

Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

1 хв читати
Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області і нагородив захисників, повідомляє прес-служба глави держави.

«Хочу подякувати Вам за велику службу – кожного і кожну! За те, що захищаєте, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім'ї, захищаючи наш суверенітет. Хочу побажати вам всього найкращого. Бережіть Україну – єдине, що у нас є. І бережіть себе – лише ви можете це зробити», - сказав Зеленський.

Президент вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському. Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський з 24 лютого 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику.

Також глава держави заслухав інформацію про оперативну ситуацію на фронті.

Теги: #миколаївщина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 18.06.2022
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області

14:06 18.06.2022
Зеленський в Миколаєві обговорив логістичні та інфраструктурні питання, нагородив мера і главу ОВА

Зеленський в Миколаєві обговорив логістичні та інфраструктурні питання, нагородив мера і главу ОВА

07:06 18.06.2022
Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

21:51 17.06.2022
Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

21:49 17.06.2022
Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

21:42 17.06.2022
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

18:48 17.06.2022
Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

18:33 17.06.2022
Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

15:21 17.06.2022
Зеленський виступив на конференції Viva Technology у вигляді голограми

Зеленський виступив на конференції Viva Technology у вигляді голограми

10:23 17.06.2022
Зеленський закликав до повної торговельної та енергетичної ізоляції Росії від Європи – вітання до Форуму "Преспанський діалог"

Зеленський закликав до повної торговельної та енергетичної ізоляції Росії від Європи – вітання до Форуму "Преспанський діалог"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

Лендліз для України ще не починався – Данілов

РФ втратила за минулу добу війни в Україні близько 200 військових, 9 танків, літак та судно – Генштаб ЗСУ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

ОСТАННЄ

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Джонсон сподівається, що Євробачення наступного року можна буде провести в Україні

Поліція затримала в Кіровоградській області "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

Пропуск автобусів на виїзд до Польщі через Краковець буде тимчасово припинено

Наступного місяця уряд представить План відновлення України United24 - Шмигаль

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

В Україні буде спекотно, без опадів

Харків'янину, який став "заступником начальника народної міліції ДНР", заочно оголошено про підозру

Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА