Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області і нагородив захисників, повідомляє прес-служба глави держави.

«Хочу подякувати Вам за велику службу – кожного і кожну! За те, що захищаєте, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім'ї, захищаючи наш суверенітет. Хочу побажати вам всього найкращого. Бережіть Україну – єдине, що у нас є. І бережіть себе – лише ви можете це зробити», - сказав Зеленський.

Президент вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському. Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський з 24 лютого 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику.

Також глава держави заслухав інформацію про оперативну ситуацію на фронті.