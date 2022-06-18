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14:54 18.06.2022

Поліція затримала в Кіровоградській області "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

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Поліція затримала в Кіровоградській області "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

Співробітники Національної поліції України затримала в Кіровоградській області представника криміналітету, раніше внесеного в санкційний список Ради національної безпеки і оборони України і оголошеного в міжнародний розшук.

"Перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, "злодій в законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував і контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького і майнового характеру. Свій особливий статус в кримінальному світі він отримав в 2011 році в Москві", - повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції.

За даними відомства, зловмисник переховувався від слідства і був оголошений в міжнародний розшук.

На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

 

Теги: #затримання #злодій_в_законі

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