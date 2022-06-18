Зеленський в Миколаєві обговорив логістичні та інфраструктурні питання, нагородив мера і главу ОВА

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області і провів нараду, під час якої обговорювався стан економіки регіону і шляхи вирішення інфраструктурних питань, повідомляється на сайті глави держави.

"Йшлося про відновлення водопостачання обласного центру... приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов'язаним зі збором врожаю цього року, забезпеченням фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на вирішенні питання про наявність приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів", - йдеться в повідомленні.

Учасники наради обговорили військові загрози з суші та розглянули ситуацію на о.Зміїний. Окрему увагу було приділено матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор'я" та їх оборонним потребам.

Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня голову Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма і мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича, а також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Президент також відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва, оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.

Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди і присвоїв звання медичним працівникам Миколаєва.