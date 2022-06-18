Події

14:06 18.06.2022

Зеленський в Миколаєві обговорив логістичні та інфраструктурні питання, нагородив мера і главу ОВА

1 хв читати
Зеленський в Миколаєві обговорив логістичні та інфраструктурні питання, нагородив мера і главу ОВА

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області і провів нараду, під час якої обговорювався стан економіки регіону і шляхи вирішення інфраструктурних питань, повідомляється на сайті глави держави.

"Йшлося про відновлення водопостачання обласного центру... приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов'язаним зі збором врожаю цього року, забезпеченням фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на вирішенні питання про наявність приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів", - йдеться в повідомленні.

Учасники наради обговорили військові загрози з суші та розглянули ситуацію на о.Зміїний. Окрему увагу було приділено матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор'я" та їх оборонним потребам.

Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня голову Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма і мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича, а також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Президент також відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва, оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.

Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди і присвоїв звання медичним працівникам Миколаєва.

Теги: #миколаївщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 18.06.2022
Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

13:31 06.06.2022
Двоє поліцейських із Миколаївської області передали окупантам табельну зброю – прокуратура

Двоє поліцейських із Миколаївської області передали окупантам табельну зброю – прокуратура

17:25 03.06.2022
Нічний обстріл окупантами Широківської громади Миколаївської області забрав життя мирного жителя - ОК "Південь"

Нічний обстріл окупантами Широківської громади Миколаївської області забрав життя мирного жителя - ОК "Південь"

10:52 03.05.2022
У звільненій Новофонтанці на Миколаївщині знайдено закатованими двох місцевих жителів

У звільненій Новофонтанці на Миколаївщині знайдено закатованими двох місцевих жителів

23:18 19.04.2022
Окупанти завдали ударів по лікарні на Миколаївщині, є постраждалі

Окупанти завдали ударів по лікарні на Миколаївщині, є постраждалі

19:30 29.03.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 9, постраждали 28 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 9, постраждали 28 людей

19:13 22.03.2022
Над Миколаївською областю збили російську ракету, що летіла в бік Кропивницького

Над Миколаївською областю збили російську ракету, що летіла в бік Кропивницького

17:04 13.03.2022
Російські окупанти здійснили авіаналіт на школу в Миколаївській області - голова ОВА

Російські окупанти здійснили авіаналіт на школу в Миколаївській області - голова ОВА

18:07 08.03.2022
На Миколаївщині внаслідок обстрілу загинули три виховательки дитбудинку – голова облради

На Миколаївщині внаслідок обстрілу загинули три виховательки дитбудинку – голова облради

16:36 06.03.2022
Правоохоронці затримали у Миколаївській області полоненого військового РФ

Правоохоронці затримали у Миколаївській області полоненого військового РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

Лендліз для України ще не починався – Данілов

РФ втратила за минулу добу війни в Україні близько 200 військових, 9 танків, літак та судно – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Джонсон сподівається, що Євробачення наступного року можна буде провести в Україні

Поліція затримала в Кіровоградській області "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

Пропуск автобусів на виїзд до Польщі через Краковець буде тимчасово припинено

Наступного місяця уряд представить План відновлення України United24 - Шмигаль

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

В Україні буде спекотно, без опадів

Харків'янину, який став "заступником начальника народної міліції ДНР", заочно оголошено про підозру

Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА