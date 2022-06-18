За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано трьох мирних жителів - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Харків і населені пункти області, з пораненнями госпіталізовано трьох мирних жителів, повідомив глава ОВВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби госпіталізовано трьох жителів: 2 з Первомайського, 1 – у Руській Лозовій", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вночі з РСЗВ ворог обстріляв Київський район Харкова. Сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку - горіли балкони квартир на трьох поверхах. Було також влучення в одне з міських комунальних підприємств. Жертв немає.

Крім того, ворожих обстрілів зазнали Циркуни, Дергачі, Золочівська громада. Вночі вперше обстріляли с. Фартушне. Ракета влучила в сільгосппідприємство. Жертв немає.