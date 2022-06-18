Події

10:21 18.06.2022

РФ втратила за минулу добу війни в Україні близько 200 військових, 9 танків, літак та судно – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила за минулу добу війни в Україні близько 200 військових, 9 танків, літак та судно – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 200 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, на ранок суботи, 18 червня, становили близько 33 тис. 350 військових, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 9 танків та 10 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення –1465 та 3573 відповідно.

У п'ятницю було збито літак і безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня окупантів, також було знищено 5 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, судно і 17 одиниць автомобільної техніки, зокрема бензовози.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 739 артсистем, 233 реактивні системи залпового вогню, 98 засобів ППО, 216 літаків, 180 гвинтокрилів, 594 БПЛА, 129 крилатих ракет, 2513 автомобілів і 55 одиниць спецтехніки та 14 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках", - наголошується у зведенні.

У Генштабі також наголосили, що дані уточнюються.

Теги: #рф #війна #втрати

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