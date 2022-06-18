Події

08:50 18.06.2022

У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

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У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

У результаті ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"6 російських ракет вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, і 2 ракети - по ТЕЦ. На щастя, потерпілих немає. Ворог атакує ці об'єкти не вперше. На місці працюють рятувальники", - написав Лунін у телеграм- каналі в суботу.

Він зазначив, що "НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак та руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини".

Як повідомлялося раніше, російські окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу та об'єктах інфраструктури в Кременчуці.

 

Теги: #кременчук #полтавська_область #обстріли

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