Українська армія втратила у боях близько 50% техніки

Втрати техніки Збройних сил України під час бойових дій сягають 50%, повідомив командувач логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко.

"Я поки що не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю лише про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40, а іноді і до 50 відсотків втрат техніки внаслідок активних боїв. Отже, ми втратили приблизно 50 відсотків. …Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", - заявив Карпенко в інтерв'ю журналу National Defence.

Він зазначив, що поточні постачання від партнерів закривають лише 10-15% потреб української армії.

"Потрібна артилерія, потрібні артилерійські снаряди, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО та реактивні системи залпового вогню", - зазначив Карпенко.