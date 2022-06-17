Події

22:07 17.06.2022

За п'ятницю українські захисники знищили 15 окупантів, 21 одиницю техніки, два склади боєприпасів

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За п'ятницю українські захисники знищили 15 окупантів, 21 одиницю техніки, два склади боєприпасів

За п'ятницю в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 15 осіб особового складу агресора, 21 одиницю ворожої техніки, два склади боєприпасів.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 17 червня, наші воїни знищили: особового складу - 15, гармат - 1, мінометів - 1, АТТ - 19, складів із б/п - 2", - йдеться у повідомленні, розміщеному у фейсбуці.

Теги: #втрати #схід #ворог

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