Мішель: Питання надання Україні статусу кандидата в ЄС буде на порядку денному саміту ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував, що питання надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу буде включено до порядку денного майбутнього саміту, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Про це він написав на своїй сторінці у твіттері. "Статус кандидата буде включений до порядку денного Європейської ради наступного тижня. Зателефонував президенту Зеленському, щоб повідомити його про подальші дії. Ми єдині з народом України у солідарності та у нашому спільному майбутньому", - написав президент Євроради.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, написала на своїй сторінці у твіттері, що її "дуже зачепили теплі слова президента України у зв’язку з нашою рекомендацією надати Україні статус кандидата". "Українці можуть розраховувати на Європейську комісію в її постійній підтримці на шляху до Європейського Союзу", - запевнила вона.