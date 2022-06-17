Події

21:54 17.06.2022

Мішель: Питання надання Україні статусу кандидата в ЄС буде на порядку денному саміту ЄС

1 хв читати
Мішель: Питання надання Україні статусу кандидата в ЄС буде на порядку денному саміту ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував, що питання надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу буде включено до порядку денного майбутнього саміту, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Про це він написав на своїй сторінці у твіттері. "Статус кандидата буде включений до порядку денного Європейської ради наступного тижня. Зателефонував президенту Зеленському, щоб повідомити його про подальші дії. Ми єдині з народом України у солідарності та у нашому спільному майбутньому", - написав президент Євроради.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, написала на своїй сторінці у твіттері, що її "дуже зачепили теплі слова президента України у зв’язку з нашою рекомендацією надати Україні статус кандидата". "Українці можуть розраховувати на Європейську комісію в її постійній підтримці на шляху до Європейського Союзу", - запевнила вона.

 

 

Теги: #україна #єс #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 17.06.2022
Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

21:49 17.06.2022
Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

21:19 17.06.2022
Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями поставок критичного імпорту

Польща покриватиме ризики своїх компаній щодо несплати українськими покупцями поставок критичного імпорту

21:11 17.06.2022
Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

20:54 17.06.2022
Судова система Ізраїлю має підтримати суддю, яка обстоює інтереси українських біженців, - ЗМІ

Судова система Ізраїлю має підтримати суддю, яка обстоює інтереси українських біженців, - ЗМІ

20:49 17.06.2022
Україна у травні наростила експорт соняшникової олії до квітня майже на чверть

Україна у травні наростила експорт соняшникової олії до квітня майже на чверть

20:32 17.06.2022
SCM залучив Covington&Burling для створення механізму репарацій РФ

SCM залучив Covington&Burling для створення механізму репарацій РФ

20:15 17.06.2022
Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

20:10 17.06.2022
Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

20:03 17.06.2022
Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

ОСТАННЄ

За п'ятницю українські захисники знищили 15 окупантів, 21 одиницю техніки, два склади боєприпасів

FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через агресію проти України

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду, жертв немає

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА