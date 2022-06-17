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21:51 17.06.2022

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

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Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження візового режиму з Росією пов'язане з тим, що Росія зруйнувала зв'язки з Україною.

"Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якомога сильнішими були зв'язки з Європою", - сказав він у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

Нагадавши, що сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС, Зеленський зазначив: "Цікаво, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень".

"Уряд України сьогодні скасував дію угоди про безвізовий режим із Російською Федерацією. Тепер із 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це сталося саме сьогодні. Але ніхто не визначав цей момент спеціально. Це і є перебіг історії. Росія сама зробила все, щоби зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якомога сильнішими були зв'язки з Європою", - сказав він.

 

 

Теги: #рф #україна #візи #зеленський

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