Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення безвізового режиму з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження візового режиму з Росією пов'язане з тим, що Росія зруйнувала зв'язки з Україною.

"Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якомога сильнішими були зв'язки з Європою", - сказав він у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

Нагадавши, що сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС, Зеленський зазначив: "Цікаво, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень".

"Уряд України сьогодні скасував дію угоди про безвізовий режим із Російською Федерацією. Тепер із 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це сталося саме сьогодні. Але ніхто не визначав цей момент спеціально. Це і є перебіг історії. Росія сама зробила все, щоби зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якомога сильнішими були зв'язки з Європою", - сказав він.