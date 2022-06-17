Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в Україні, відвідали у п'ятницю виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва, повідомляє пресслужба українського президента.

"Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів. Експозиція розгорнута на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД, вежа від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використав при наступі на Київ", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що лідери двох держав також поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.

"Лідери двох держав поставили свічки біля іконостасу. Борис Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем'єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері", - наголосили в Офісі президента.

Там додають, що Зеленський і Джонсон також поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну. "Пам'ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання", - підсумували у пресслужбі глави держави.