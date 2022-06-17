Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що абсолютно розуміє, чому український народ не готовий до будь-яких компромісів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми вітаємо героїзм українських Збройних сил, сміливість і відважність ваших Збройних сил. Я абсолютно розумію, Володимире, чому ти і твій народ не готові на будь-які компроміси з Путіним - тому що якщо Україна страждає, якщо українські війська страждають", - сказав Джонсон на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у п'ятницю.

Водночас він звернув увагу на те, що є всі ознаки та докази, що самі війська Путіна перебувають під тяжким тиском.

"Вони також зазнають тяжких втрат і вони просто колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів атакування України вони досі не досягли цілей, які визначили на перший тиждень", - зазначив глава уряду.